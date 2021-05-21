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Бойовики на Донбасі з мінометів і гранатометів обстріляли позиції українських військових

Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі з початку поточної доби, 21 травня, збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню. Про втрати серед українських військових не повідомляється.

Про це розповіли в Міністерстві оборони України.

Так, противник поблизу Пісків відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів. Біля Водяного бойовики застосували у бік позицій українських військових ручні та станкові протитанкові гранатомети.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - повідомили в Міноборони.

Зазначимо, за минулу добу бойовики 10 разів порушували режим "тиші". Обстріли велися, зокрема, з мінометів, гранатометів та іншої зброї. Втрат серед захисників ООС не було.

Раніше РБК-Україна писало, що ОБСЄ зафіксувала важку техніку на Донбасі. Бойовики стягують танки в Донецькій області.

Також повідомлялося, що бойовики заважають ОБСЄ нормально працювати і створюють укріплення на Донбасі. Зміцнення позицій бойовиків зафіксували в районі Пісків.

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