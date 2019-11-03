Бойовики на Донбасі з гранатометів обстріляли позиції ООС

Від початку неділі, 3 листопада, незаконні збройні формування Росії тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними відомства, станом на 12:00 позиції українських військових 3 рази потрапляли під обстріл противника. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння окупанти не застосовували.

Так, з ручних та автоматичних гранатометів, а також зі стрілецької зброї були обстріляні підрозділи Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське, Хутір Вільний та Луганське.

Зазначається, що українські військові двічі відкривали вогонь у відповідь на провокації бойовиків. Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил від початку поточної доби немає.

Ситуація на Донбасі станом на 3 листопада 2019

Нагадаємо, минулої доби, 2 листопада, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу було поранено двох українських військових. Загалом російські найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи при цьому заборонене озброєння. Зокрема, окупанти били по позиціям Об'єднаних сил з мінометів 120-го калібру.

Як писало РБК-Україна, за офіційними даними ООН, в Україні на шостому році війни на Донбасі кількість жертв серед мирних мешканців перевищила три тисячі та становить 3 330 убитих.