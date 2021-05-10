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Бойовики на Донбасі двічі вели вогонь по позиціях ООС: застосовували міномети і гранатомети

Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі з початку поточної доби, 10 травня, збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, противник вів вогонь по позиціях українських військових поблизу Троїцького із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Також стріляли з підствольних гранатометів по позиціях ООС поблизу Авдіївки.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - зазначили в штабі.

Також в районі ООС піротехніки розмінували 1,5 гектара території і передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.

"Українські воїни і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в штабі.

Зазначимо, 9 травня на Донбасі було зафіксовано одне порушення "тиші". Поблизу Авдіївки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Втрат серед воїнів ООС не було.

Пі цьому РБК-Україна писало, що в госпіталі Харкова помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня.

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