Бойовики на Донбасі двічі відкривали вогонь: били з гранатометів і кулеметів

За минулу добу, 6 січня, на Донбас зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Минулої доби бойовики відкривали вогонь по позиціях наших військових у Луганському та Старогнатівці.
У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції українських військ з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Також наголошується, що завдяки зусиллям наших бійців рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Нагадаємо, що 5 січня бойовики відкривали вогонь на Донбасі чотири рази. Під обстріли з ПТРК, гранатометів і кулеметів та стрілецької зброї потрапили наші бійці в районі Катеринівки, Шумів, Майорська та Авдіївки.