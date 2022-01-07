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Бойовики на Донбасі двічі відкривали вогонь: били з гранатометів і кулеметів

Автор: Наталья Скороход

За минулу добу, 6 січня, на Донбас зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Минулої доби бойовики відкривали вогонь по позиціях наших військових у Луганському та Старогнатівці.

У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції українських військ з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Також наголошується, що завдяки зусиллям наших бійців рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Нагадаємо, що 5 січня бойовики відкривали вогонь на Донбасі чотири рази. Під обстріли з ПТРК, гранатометів і кулеметів та стрілецької зброї потрапили наші бійці в районі Катеринівки, Шумів, Майорська та Авдіївки.

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Донбас