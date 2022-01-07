ru ua
Пт, 07 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бойовики на Донбасі двічі відкривали вогонь: били з гранатометів і кулеметів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 07 січня 2022 07:44
Бойовики на Донбасі двічі відкривали вогонь: били з гранатометів і кулеметів Фото: бойовики двічі обстріляли позиції ООС 6 січня (facebook.com/mod.mil.ru)
Автор: Наталья Скороход

За минулу добу, 6 січня, на Донбас зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Минулої доби бойовики відкривали вогонь по позиціях наших військових у Луганському та Старогнатівці.

У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції українських військ з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Також наголошується, що завдяки зусиллям наших бійців рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Нагадаємо, що 5 січня бойовики відкривали вогонь на Донбасі чотири рази. Під обстріли з ПТРК, гранатометів і кулеметів та стрілецької зброї потрапили наші бійці в районі Катеринівки, Шумів, Майорська та Авдіївки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
США про місію ОДКБ в Казахстані: "є питання про законність запиту"
США про місію ОДКБ в Казахстані: "є питання про законність запиту"
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані