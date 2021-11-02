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Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС і вбили військового

Автор: Валерія Поліщук

Збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Павлополя і Новозванівки.

Біля Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили проросійських найманців припинити вогневу активність.

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ООСДонбас