Бойовики на Донбасі з безпілотника скинули гранату, зафіксовано три провокації

Від початку поточної доби, на Донбасі станом на 12:00 зафіксовано три обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Так, о 08:40 ранку, зі сторони Первомайська противник випустив п’ять мін 120-го калібру у напрямку опорних пунктів українських військ біля Оріхового. Далі, об 11:00 ворог застосував міномети калібру 82 мм в районі Зайцевого, з витратою чотири боєприпаси.

Окрім того, неподалік Широкіного з напрямку Саханки окупанти використали БПЛА, з якого скинули гранату ВОГ-17.

Нагадаємо, на Донбасі, 8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Зазначається, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

А 7 березня на околицях населеного пункту Мар'їнка снайпер бойовиків поранив місцевого жителя. Поранення отримав чоловік, який знаходився за кермом свого автомобіля. Українські військові евакуювали постраждалого до медзакладу.