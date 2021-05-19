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Бойовики на Донбасі 6 разів порушували "тишу": стріляли з гранатометів і кулеметів

Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за вчора, 18 травня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, противник двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Пісків. Біля Світлолодарська і Зайцевого бойовики здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Красногорівки противник застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети, а біля Авдіївки - підтствольні гранатомети.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 19 травня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в штабі.

Раніше в штабі ООС повідомляли, що бойовики на Донбасі обладнають позиції для обстрілів позицій ООС на дитячих майданчиках.

Також повідомлялося, що окупанти спровокували аварію дрона місії ОБСЄ, після якої прийнято рішення призупинити польоти безпілотників дальнього радіусу.

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