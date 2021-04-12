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Бойовики на Донбасі 5 разів порушили тишу: били з гранатометів та кулеметів

Автор: Наталья Скороход

Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 11 квітня. Українських військових обстрілювали з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

ООС уточнюють, що збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню 11 квітня.

Обстрілювали недалеко від населеного пункту Невельського позиції українських військових. Окупанти відкрили вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.

Напруженою залишається ситуація і в районі Водяного. Там бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, в районі селища Зайцевого та Шуми бойовики обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По закінченню доби в рядах наших військових втрат і поранень не було.

За станом на ранок 12 квітня, обстрілів не зафіксовано.

"Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли про втрати на Донбасі в цьому році. Бойовики відновили обстріли українських позицій.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС. Були зі стрілецької зброї та гранатометів.

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