Бойовики на Донбасі 5 разів порушили тишу: били з гранатометів та кулеметів

Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 11 квітня. Українських військових обстрілювали з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
ООС уточнюють, що збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню 11 квітня.
Обстрілювали недалеко від населеного пункту Невельського позиції українських військових. Окупанти відкрили вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.
Напруженою залишається ситуація і в районі Водяного. Там бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, в районі селища Зайцевого та Шуми бойовики обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
По закінченню доби в рядах наших військових втрат і поранень не було.
За станом на ранок 12 квітня, обстрілів не зафіксовано.
"Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Офісі президента розповіли про втрати на Донбасі в цьому році. Бойовики відновили обстріли українських позицій.
Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС. Були зі стрілецької зброї та гранатометів.