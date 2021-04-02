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Бойовики на Донбасі 13 разів порушили "тишу": застосовували ПТРК, міномети і гранатомети

Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу, 1 квітня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушували режим припинення вогню. В результат обстрілу бойовиків поранення отримали двоє українських військових.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поблизу Пісків противник вів вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го і 120-го калібрів, а біля населених пунктів Старогнатівка, Авдіївка та Водяне, що на Приазов'ї, застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності угруповання "Північ" недалеко від Водяного, що в Донецькій області, бойовики застосували в напрямку позицій українських військових протитанковий ракетний комплекс. Поблизу населених пунктів Світлодарськ, Луганській і Золоте-4 окупанти обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Шумів і Новотишківки бойовики відкривали вогонь з автоматичних гранатометів станкових.

"Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці зі складу операції Об'єднаних сил отримали поранення. Захисників оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан постраждалих задовільний", - повідомили в штабі.

На обстріл бойовиків українські військові відкривали вогонь. Про факти порушень українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.

"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості", - додали в штабі.

З початку поточної доби порушень режиму "тиші" не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента Роман Машовець повідомив, що окупанти з початку року понад 570 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Зазначимо, минулої п'ятниці в результаті обстрілу з боку бойовиків загинули чотири українських військових.

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Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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