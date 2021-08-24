Бойовики чотири рази зривали "тишу" на Донбасі, загинув український боєць
Фото: з початку доби обстрілів не зафіксували (flickr.com/ministryofdefenceua)
Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли українських військових за минулу добу, 23 серпня. Загинув український воїн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Противник обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного.
Неподалік Мар'їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Широкиного російські найманці за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснювали дистанційне мінування території.
Крім того, був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Станом на 7:00 ранку 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.