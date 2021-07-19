Бойовики чотири рази порушили "тишу": стріляли біля Авдіївки і Пісків

За добу, 18 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Зокрема, поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Станом на 7:00 ранку, 19 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, російські окупанти на Донбасі не приховують, що обстрілюють позиції українських військових. Це підтвердили в ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що росіяни стягують важке озброєння. На окупованій території спостерігачі ОБСЄ помітили 3 танки, а на лінії відведення озброєння - установку "Град".