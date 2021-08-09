Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі, стріляли з протитанкових гранатометів

За минулу добу, 8 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед ЗСУ немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Поблизу Світлодарська ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Неподалік Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо, 7 серпня бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.