Бойовики 20 разів порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з мінометів і гранатометів

В ООС уточнюють, що зафіксували 19 обстрілів і 1 дистанційне мінування на Донбасі за минулу добу.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120-го та 82-го калібрів. Біля Водяного бойовики стріляли ще й з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в передмісті Авдіївки, Піски і Мар'їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне позиції українських військових обстрілювали з мінометів 120-го калібру та з протитанкового ракетного комплексу. А поблизу Лебединського, Красногорівки, Луганського та Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, біля селища Новгородське бойовики здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Втрат у лавах ЗСУ за минулу добу немає.

Крім того повідомляється, що зафіксовано і одне порушення і сьогодні вранці. У районі Троїцького ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В ООС додали, вечірні обстріли населених пунктів Південне і Північне велися російськими окупантами безпосередньо з житлових кварталів Горлівки.

"Метою дій окупантів залишається провокування Збройних Сил України на ведення вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у руйнуванні цивільної інфраструктури та загибелі мирних мешканців. За планом проросійських найманців такий сценарій дасть змогу розпалити протистояння та реалізувати плани Москви по відношенню до України", - йдеться в повідомленні.