Бойовики 15 разів порушили режим тиші на Донбасі: загинув український військовий
На Донбасі бойовики продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілювати позиції українських військових. В результаті обстрілу загинув військовий.
Про це йдеться у ранковому звіті штабу ООС.
За минулу добу, 8 квітня, бойовики порушили режим припинення вогню 15 разів. При цьому зафіксовано 11 обстрілів по позиціях українських військових, 2 обстріли цивільної інфраструктури, 1 дистанційне мінування мінами ПЗЗ-2 та 1 факт обладнання противником фортифікаційних споруд.
В районі населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А поблизу селища Широкине обстрілював позиції ООС з великокаліберних кулеметів. У селища Невельськ бойовики використовували станкові протитанкові гранатомети.
Збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних гранатометів станкових поблизу селища Луганське. В результаті смертельне поранення отримав український воїн.
"В результаті ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що бойовики двічі здійснювали артилерійський обстріл цивільної інфраструктури в районі Водяного. Поблизу населеного пункту Широкине бойовики облаштовували нові військові позиції, а в напрямку селища Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПЗЗ-2.
У штабі ООС повідомляють, що у відповідь на ворожий вогонь українські військові відповідали взаємністю. Станом на ранок, 9 квітня, обстрілу не було.
Нагадаємо, бойовики порушили тишу 11 разів у день, коли президент поїхав на фронт.
Раніше повідомлялося, що в Україні проходять навчання в Чорному морі. Порти у деяких містах не працюють.