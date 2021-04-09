Бойовики 15 разів порушили режим тиші на Донбасі: загинув український військовий

На Донбасі бойовики продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілювати позиції українських військових. В результаті обстрілу загинув військовий.

Про це йдеться у ранковому звіті штабу ООС.

За минулу добу, 8 квітня, бойовики порушили режим припинення вогню 15 разів. При цьому зафіксовано 11 обстрілів по позиціях українських військових, 2 обстріли цивільної інфраструктури, 1 дистанційне мінування мінами ПЗЗ-2 та 1 факт обладнання противником фортифікаційних споруд.

В районі населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А поблизу селища Широкине обстрілював позиції ООС з великокаліберних кулеметів. У селища Невельськ бойовики використовували станкові протитанкові гранатомети.

Збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних гранатометів станкових поблизу селища Луганське. В результаті смертельне поранення отримав український воїн.

"В результаті ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що бойовики двічі здійснювали артилерійський обстріл цивільної інфраструктури в районі Водяного. Поблизу населеного пункту Широкине бойовики облаштовували нові військові позиції, а в напрямку селища Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПЗЗ-2.

У штабі ООС повідомляють, що у відповідь на ворожий вогонь українські військові відповідали взаємністю. Станом на ранок, 9 квітня, обстрілу не було.