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Бойовик під наркотиками розстріляв своїх колег у Луганську

Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Луганську бойовик у стані наркотичного сп’яніння відкрив вогонь по своїх колегах. Внаслідок чого двоє бойовиків загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Це сталось 10 лютого у 7 окремій мотострілецькій бригаді 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ.

"Цього дня військовослужбовець розвідувальної роти зазначеної бригади у стані наркотичного сп’яніння обстріляв своїх спів службовців", - йдеться в повідомленні.

Двоє людей загинуло, ще двоє отримали поранення.

Зазначили, що після скоєного бойовик втік у бік так званої "ДНР". Українські розвідники назвали цей інцидент черговою демонстрацією окупантами свого реального морально-психологічного стану.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі між найманцями та населенням відбуваються сутички зі зброєю.

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