Бойовик під наркотиками розстріляв своїх колег у Луганську

В окупованому Луганську бойовик у стані наркотичного сп’яніння відкрив вогонь по своїх колегах. Внаслідок чого двоє бойовиків загинули, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Це сталось 10 лютого у 7 окремій мотострілецькій бригаді 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ.
"Цього дня військовослужбовець розвідувальної роти зазначеної бригади у стані наркотичного сп’яніння обстріляв своїх спів службовців", - йдеться в повідомленні.
Двоє людей загинуло, ще двоє отримали поранення.
Зазначили, що після скоєного бойовик втік у бік так званої "ДНР". Українські розвідники назвали цей інцидент черговою демонстрацією окупантами свого реального морально-психологічного стану.
Раніше повідомлялось, що на Донбасі між найманцями та населенням відбуваються сутички зі зброєю.