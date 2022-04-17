Бойовик "ЛНР" в розмові зізнався, що окупанти впритул розстрілюють жінок, - СБУ

Окупант зазначив у телефонній розмові, що російські військові впритул розстріляли українську жінку, брат якої нібито служить у полку "Азов".

"Там баба лежить якась... башка прострелена, лежить, сіпається. У голові дірка... Покликали ще, він ще раз стрільнув, вона ще лежить - сіпається, він ще раз стрільнув... Все, говорю, їй пі*да", - сказав окупант.

Бойовик з "ЛНР" нібито обурюється цинічною поведінкою своїх "колег", але не завадив їм.