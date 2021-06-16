RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовик хотів здатися ЗСУ, але його вбили окупанти, - розвідка

Автор: Дмитро Левицький

Українська розвідка сьогодні вранці зафіксувала те, як окупаційні війська ліквідували свого бойовика, який хотів здатися Збройним силам України. Інцидент стався близько 9:20 в районі населеного пункту Катеринівка.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ".

"На одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ, військовослужбовець незаконних збройних формувань при спробі переходу на сторону ЗСУ був підступно застрелений своїми товаришами по службі, після чого ті ж ''товариші'' евакуювали тіло найманця на спостережний пункт", - розповіла розвідка.

Як зазначають в ЗСУ, ватажки бойовиків намагаються "жорстоко присікати" випадки здачі в полон російських найманців, а також приховати факти їх ліквідації при спробах переходу на територію ЗСУ.

Нагадаємо, минулого тижня проросійські бойовики звинуватили ЗСУ у нібито нападі на спостережний пост біля Голубівського. У штабі ООС спростували цю інформацію, заявивши, що нетверезі бойовики самі себе постріляли.

Додамо, сьогодні на Донбасі загинув український військовослужбовець. Боєць був родом з Львівської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України бойовикиДонбасрозвідка