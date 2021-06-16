Бойовик хотів здатися ЗСУ, але його вбили окупанти, - розвідка

Українська розвідка сьогодні вранці зафіксувала те, як окупаційні війська ліквідували свого бойовика, який хотів здатися Збройним силам України. Інцидент стався близько 9:20 в районі населеного пункту Катеринівка.

"На одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ, військовослужбовець незаконних збройних формувань при спробі переходу на сторону ЗСУ був підступно застрелений своїми товаришами по службі, після чого ті ж ''товариші'' евакуювали тіло найманця на спостережний пункт", - розповіла розвідка.

Як зазначають в ЗСУ, ватажки бойовиків намагаються "жорстоко присікати" випадки здачі в полон російських найманців, а також приховати факти їх ліквідації при спробах переходу на територію ЗСУ.