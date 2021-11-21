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Бойовик ХАМАС влаштував теракт біля Храмової гори в Єрусалимі

Автор: Дмитро Левицький

У Єрусалимі поблизу входу до Храмової гори стався теракт. Бойовик радикального угрупування ХАМАС влаштували стрілянину по перехожих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Поліція встановила, що нападником був 26-річний

Кей відкрив вогонь по трьох ізраїльтянах, які проходили біля входу на Храмову гору, смертельно поранивши одного з них. На звуки стрілянини прибігли двоє поліцейських та відкрили вогонь по терористу, після чого до них приєдналися ще двоє правоохоронців.

В результаті терорист з пораненням був госпіталізований, проте в лікарні його оголосили мертвим. Під час перестрілки двоє поліцейських отримали легкі поранення, з якими їх доставили до лікарні.

На теракт вже відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт, доручивши правоохоронцям посилити заходи безпеки.

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ІзраїльИерусалимТеракт