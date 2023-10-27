RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боец "Монреаля" проучил нахала из России, вингер "Флэймз" влез в "зарубу": драки вечера НХЛ

Фото: Арбер Джекай приводит "аргументы" Дмитрию Воронкову (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Домашние поединки "Монреаль Канадиенс" и "Калгари Флеймз" в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги не обошлись без стычек на льду.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

В дебюте встречи с "Коламбусом" фанатов "Канадиенс" порадовал Арбер Джекай. Известный тафгай не стерпел грязного приема Дмитрия Воронкова. Россиянин "влепил" соперника в борт в атаке "Блю Джекетс".

Защитник хозяев быстро поднялся на ноги и начал избивать оппонента. Дебютант лиги Воронков попытался ответить Джекаю уличным стилем с размахиванием рук, но только встряхнул воздух. Хулиган "Монреаля" повалил россиянина на лед и нанес еще несколько ударов в голову. Оба получили по 2+5 штрафа.

 

 

В свою очередь в Калгари в первом периоде сошлись защитник "Сент-Луиса" Роберт Бортуццо и нападающий "Флэймз" Энтони Джон Грир. Хозяину льда не понравилось, как соперник пытался спровоцировать на стычку белоруса Шаранговича.

Грир быстро сбросил краги и попытался "воспитать" канадца. Впрочем, оба оказались крепкими орешками. Бортуццо, хоть и пропустил несколько выпадов вингера "Калгари", устоял на ногах и пытался отвечать. В конце концов, на льду оказались оба, когда рефери попытались завершить драку. Штраф идентичен – 2+5 минут.

К слову, канадский вратарь "Питтсбурга" Джарри возглавил хит-парад звезд с шатаутом против "Колорадо".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей