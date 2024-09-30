Боец "Кингз" размялся дома, горячее дерби "Монреаля" и "Торонто": драки выходных НХЛ

В калифорнийском противостоянии "Лос-Анджелеса" и "Анахайма" схватка вспыхнула в первом периоде. Известный тафгай "Кингз" Андреас Энглунд в центре площадки сбросил краги с защитником "Дакс" Диллоном Хитерингтоном. Хулиган быстро сбросил шлем соперника и попытался натянуть джерси на его голову, параллельно нанося удары по корпусу. Хитерингтон выдержал шквал выпадов, но затем рухнул на лед с оппонентом.

В дерби против "Торонто" защитник "Монреаля" Арбер Джекай уже в дебюте встречи атаковал Седрика Паре. Форвард имел неосторожность грубо сыграть против юниора Оуэна Бэка у борта. Тафгай "Канадиенс" первым же ударом отправил оппонента наземь и начал методично избивать, спровоцировав толкотню обеих команд. Рефери выписали Джекаю суммарно 27 минут штрафа, и тот закончил матч досрочно.

Во втором периоде первый номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски согнал злобу из-за упущенного момента на защитнике "Мейпл Лифс" Маршалле Рифае. Словацкий нападающий толкнул соперника в спину и начал спарринг за воротами. Слафковски сначала владел инициативой, но впоследствии канадец ответил прямым ударом в голову, так что оба оказались на льду и получили по 5 минут на скамейке штрафников.

Под занавес же 20-минутки в полноценную потасовку переросла стычка вингера "Монреаля" Джоша Андерсона и защитника "Торонто" Филиппа Майерса. После длинных "танцев" в центре площадки хозяин льда нанес два точных удара правой оппоненту. Майерс упал наземь, потерпев поражение в спарринге. Оба драчуна получили по 5 минут штрафа.