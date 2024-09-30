RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боец "Кингз" размялся дома, горячее дерби "Монреаля" и "Торонто": драки выходных НХЛ

Фото: Арбер Джекай отправил на лед Седрика Паре (thestar.com)
Автор: Антон Федорцив

Очередной уикенд предсезонных матчей Национальной хоккейной лиги не прошел без стычек на ледовых аренах в Лос-Анджелесе и Монреале.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

В калифорнийском противостоянии "Лос-Анджелеса" и "Анахайма" схватка вспыхнула в первом периоде. Известный тафгай "Кингз" Андреас Энглунд в центре площадки сбросил краги с защитником "Дакс" Диллоном Хитерингтоном. Хулиган быстро сбросил шлем соперника и попытался натянуть джерси на его голову, параллельно нанося удары по корпусу. Хитерингтон выдержал шквал выпадов, но затем рухнул на лед с оппонентом.

 

 

В дерби против "Торонто" защитник "Монреаля" Арбер Джекай уже в дебюте встречи атаковал Седрика Паре. Форвард имел неосторожность грубо сыграть против юниора Оуэна Бэка у борта. Тафгай "Канадиенс" первым же ударом отправил оппонента наземь и начал методично избивать, спровоцировав толкотню обеих команд. Рефери выписали Джекаю суммарно 27 минут штрафа, и тот закончил матч досрочно.

 

 

Во втором периоде первый номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски согнал злобу из-за упущенного момента на защитнике "Мейпл Лифс" Маршалле Рифае. Словацкий нападающий толкнул соперника в спину и начал спарринг за воротами. Слафковски сначала владел инициативой, но впоследствии канадец ответил прямым ударом в голову, так что оба оказались на льду и получили по 5 минут на скамейке штрафников.

 

 

Под занавес же 20-минутки в полноценную потасовку переросла стычка вингера "Монреаля" Джоша Андерсона и защитника "Торонто" Филиппа Майерса. После длинных "танцев" в центре площадки хозяин льда нанес два точных удара правой оппоненту. Майерс упал наземь, потерпев поражение в спарринге. Оба драчуна получили по 5 минут штрафа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛХоккей