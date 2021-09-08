BMW зі сміття: компанія показала електромобіль i Vision Circular, на 30% зібраний з відходів

Компанія BMW вивчає концепції сталого розвитку та економіки замкнутого циклу. Родзинка стенду компанії на автосалоні в Мюнхені – це концепт-кар BMW i Vision Circular. Таким, в уявленні футурологів компанії, буде компактний міський електрокар в 2040 році.

У BMW вважають, що виробництво електромобілів з нульовим рівнем викидів - це добре, але вуглецева нейтральність – це набагато більше. Окрім використання відновлюваних джерел енергії на своїх заводах, компанія також розглядає можливість збільшення використання перероблених або" вторинних" матеріалів.

Концепція I Vision демонструє нам, як може виглядати електромобіль, що складається з перероблених матеріалів. У машині 30% її деталей зроблені зі сміття і відходів - це, наприклад, панелі алюмінієвого кузова і пластикове оздоблення салону.

"Сміття" і відходи, використані при створенні BMW i Vision Circular. Батарея (великий "ящик" з логотипом BMW) може бути перероблена на 100% (Фото: press.bmwgroup.com)

При виробництві майбутніх моделей марки цю частку планується збільшити до 50%. Для цього компанія переосмислює весь процес проектування своїх автомобілів.

Екологічність поширюється і на шини, які виготовлені з сертифікованого натурального каучуку з вкрапленнями кольорової переробленої гуми. Вони обгортають гратчасті аеродинамічні колеса, які були розроблені для мінімізації використання матеріалу, а порожниста центральна частина сприяє охолодженню гальм.

При складанні інтер'єру не використовується клей, що спрощує демонтаж і сортування компонентів. Деталі та матеріали друкуються на 3D-принтері, щоб мінімізувати відходи та обрізки, а надлишки матеріалу повертаються у виробничий цикл.

Електромобіль Vision Circular також має можливість двонаправленої зарядки, що дозволяє йому повертати енергію в мережу, щоб задовольнити пікову потребу в енергії. Автомобіль також може завантажувати дані зі своїх датчиків у хмару, забезпечуючи зв'язок між транспортними засобами та дорожньою інфраструктурою.

Vision Circular в русі відтворює мелодії, створені знаменитим композитором Хансом Циммером і креативним звукорежисером BMW Group Ренцо Вітале.