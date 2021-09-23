BMW відмовляється випускати електромобілі з великим запасом ходу

Електрокари продовжують завойовувати світ і, так само як у випадку зі звичайними автомобілями, покупці хочуть отримати за свої гроші якомога більше "фішок" при покупці нової машини.

Проте компанія BMW не збирається збільшувати запас ходу мвоїх майбутніх електромобілів. Про це заявив керівник проекту BMW i4 Девід Ферруфіно в інтерв'ю австралійській пресі.

"Тисяча кілометрів – це не та мета, яку ми ставимо перед нашими повністю електричними автомобілями", – відзначив менеджер. За його словами, в повсякденній експлуатації цілком достатньо 600 кілометрів автономного ходу для електромобілів і 100 кілометрів – для плагін-гібридів.

Ферруфіно також додав, що цей діапазон залежить ще й від сегмента, до якого відноситься модель. Наприклад, для міського електрокара BMW i3 позначка 600 кілометрів запасу ходу є зайвою.

Відзначимо, що електромобіль BMW i4 2022 модельного року може проїхати на одному заряді батареї до 590 км. При підключенні до пристрою швидкої зарядки постійного струму потужністю 200 кВт ємність акумуляторів може бути заповнена з 10 до 80 відсотків за 31 хвилину.