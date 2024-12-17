На блокпосту под Одессой произошло ДТП, среди пострадавших - нацгвардеец

Утром 16 декабря на Старокиевской дороге в Одесском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Среди них был и военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

По предварительным данным полиции, около 5:00 утра 51-летний водитель автомобиля Ford столкнулся с автомобилем Honda, который остановился для проверки документов на блокпосту.

Сообщается, что за рулем Honda находился 21-летний водитель. От сильного удара автомобиль Ford отбросило в сторону, после чего он наехал на гвардейца, который находился на месте проверки.

В полиции добавили, что в результате аварии травмы получили оба водителя, а также 27-летний пассажир Ford и 37-летний военнослужащий НГУ.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители установили, что водитель Ford имел признаки алкогольного опьянения. Для подтверждения этого факта у обоих водителей отобраны образцы крови, результаты которых будут известны позже.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности и не садиться за руль в состоянии опьянения.

Фото: ДТП под Одессой возле блокпоста (npu.gov.ua)

Напомним, что 15 декабря под Львовом произошло тройное ДТП с участием автопоезда, машины и микроавтобуса. Недавно в полиции рассказали детали этой аварии.