Возле блокпоста под Киевом насмерть сбили военного. За рулем была работник полиции

"За рулем авто была сотрудница правоохранительного органа. По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и участников и установили, что военный перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Уголовное производство открыто по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Напомним, что это второе похожее ДТП за последние три недели. Так, около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Он умер на месте.

Изначально судья даже отказывался сдать анализ на определение количества алкоголя в крови. Позже у него принудительно отобрали необходимые для анализа образцы по решению суда. Судье объявили подозрение. А жителей Киева и области призвали сообщить ГБР о всех известных случаях прошлых правонарушений судьи Алексея Тандыра.