Близнецы сбросили 180 кг с помощью диеты: секреты невероятного похудения

Как питались близнецы

51-летняя Тони Браун рассказала, когда ее вес достиг 172 кг, то она была разочарована.

"Мне это надоело. Я хотела немного похудеть. Я хотела начать лучше заботиться о себе, потому что я старела и начала это чувствовать", - сказала она.

Поэтому женщина начала придерживаться кетогенной диеты. Когда ее сестра-близняшка Тони Эрвин заметила, что Браун худеет, поэтому она тоже изменила свое питание и начала заниматься спортом.

В общем, им удалось сбросить почти 180 кг с помощью кето-диеты, физических упражнений и бариатрической хирургии.

"Мне действительно очень помогло, что со мной была рядом она, потому что я не знаю, смогла бы я сделать это сама", - говорит Браун.

После того, как Браун начала больше заниматься спортом и соблюдать диету, она похудела на 22 кг.

Эрвин и Браун до и после похудения (фото: today.com)

Влияние операции на похудение

Ходьба и соблюдение кето-диеты, которая предусматривает низкое содержание углеводов, высокое содержание жиров и умеренное количество белка помогли близнецам сбросить примерно 45 кг каждому. Но потом их прогресс остановился.

Поэтому они решили сделать бариатрическую операцию. Эрвин сделали первую операцию в конце ноября 2023 года, а Браун примерно через неделю. Однако, возникли определенные осложнения.

После операции у Брауна началась рвота и образовалась "кровяная пробка в желудке".

Через некоторое время после восстановления близнецы снова начали очень быстро терять вес. Их рацион изменился и они больше сосредотачиваются на потреблении белка и добавляют в свой рацион фрукты и овощи.

Браун сейчас весит около 75 кг, а Эрвин - около 101 кг. Хотя они стремятся сбросить больше веса, но все равно довольны своим прогрессом.

Эрвин и Браун до и после похудения (фото: today.com)