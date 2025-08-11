ua en ru
Близнецы сбросили 180 кг с помощью диеты: секреты невероятного похудения

Понедельник 11 августа 2025 11:38
Близнецы сбросили 180 кг с помощью диеты: секреты невероятного похудения Близнецы похудели благодаря простой диете (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В США близнецам Эрвин и Браун Тони удалось сбросить вместе около 180 кг. Все благодаря соблюдению ежедневной простой диеты и операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.

Как питались близнецы

51-летняя Тони Браун рассказала, когда ее вес достиг 172 кг, то она была разочарована.

"Мне это надоело. Я хотела немного похудеть. Я хотела начать лучше заботиться о себе, потому что я старела и начала это чувствовать", - сказала она.

Поэтому женщина начала придерживаться кетогенной диеты. Когда ее сестра-близняшка Тони Эрвин заметила, что Браун худеет, поэтому она тоже изменила свое питание и начала заниматься спортом.

В общем, им удалось сбросить почти 180 кг с помощью кето-диеты, физических упражнений и бариатрической хирургии.

"Мне действительно очень помогло, что со мной была рядом она, потому что я не знаю, смогла бы я сделать это сама", - говорит Браун.

После того, как Браун начала больше заниматься спортом и соблюдать диету, она похудела на 22 кг.

Близнецы сбросили 180 кг с помощью диеты: секреты невероятного похуденияЭрвин и Браун до и после похудения (фото: today.com)

Влияние операции на похудение

Ходьба и соблюдение кето-диеты, которая предусматривает низкое содержание углеводов, высокое содержание жиров и умеренное количество белка помогли близнецам сбросить примерно 45 кг каждому. Но потом их прогресс остановился.

Поэтому они решили сделать бариатрическую операцию. Эрвин сделали первую операцию в конце ноября 2023 года, а Браун примерно через неделю. Однако, возникли определенные осложнения.

После операции у Брауна началась рвота и образовалась "кровяная пробка в желудке".

Через некоторое время после восстановления близнецы снова начали очень быстро терять вес. Их рацион изменился и они больше сосредотачиваются на потреблении белка и добавляют в свой рацион фрукты и овощи.

Браун сейчас весит около 75 кг, а Эрвин - около 101 кг. Хотя они стремятся сбросить больше веса, но все равно довольны своим прогрессом.

Близнецы сбросили 180 кг с помощью диеты: секреты невероятного похудения

Близнецы сбросили 180 кг с помощью диеты: секреты невероятного похуденияЭрвин и Браун до и после похудения (фото: today.com)

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

похудение Вес Здоровье
