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Наближається дебют Kia Sportage для Європи та України

Автор: Вадим Добровольский

Короткобазна версія Kia Sportage новового покоління від довгобазної буде відрізнятися не тільки довжиною, а й дизайном задньої частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Kia.

Кросовер Kia Sportage нового покоління базується на платформі Hyundai Tucson і так само буде випускатися в двох версіях з різною довжиною колісної бази. Довгобазна модифікація була представлена в червні і вже надійшла у продаж на домашньому ринку в Південній Кореї. Також такий Sportage буде продаватися в Північній Америці і Китаї, а ось для Європи Kia готує короткобазную версію.

"Короткий" Kia Sportage дебютує 1 вересня, а поки компанія поширила перші тизери, що демонструють особливості дизайну прийдешньої новинки.

Найцікавіше в порівнянні з Hyundai Tucson - різна концепція дизайну задньої частини. "Короткий" і "довгий" Tucson відрізняються тільки пропорціями, а ось у короткобазного Sportage - інше дизайнерське оформлення, ніж у "довгого".

Судячи зі скетчів, такий варіант отримає оригінальну підвіконну лінію і глухі стійки даху, а скло п'ятої двері зменшиться в розмірах.

За попередньою інформацією, "короткий" Sportage по довжині буде не сильно відрізнятися від машини поточної генерації. У списку опцій будуть матричні фари, а серед інстументів персоналізації - чорний дах.

У Європі продажі нового Kia Sportage стартують в кінці поточного року, а ось в Україні дебют слід очікувати, швидше за все, вже в 2022 році.

Нагадаємо, електрокроссовер преміального суббренда Hyundai отримав самий незвичайний селектор трансмісії в історії. У Genesis GV60 він виконаний у вигляді прозорої півсфери, що обертається.

Також повідомлялося, що індійська компанія Tata показала новий компактний кросовер Punch. Особливість новинки - яскравий дизайн у поєднанні з доступною ціною менше 7 тисяч доларів.

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