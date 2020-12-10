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Ближче до літа: Ляшко розповів, коли коронавірус піде на спад

Автор: Даша Харченко

Головний державний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що коронавірус в Україні імовірно піде на спад у травні 2021 року. За його словами, вірус має сезонність.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, від травня 2021 року в Україні буде адаптивний карантин, який дозволить "дихати легше".

"Але цьому буде сприяти і сезонність вірусу, я думаю, ми будемо бачити чітку сезонність і у весняно-літній період коронавірус зменшить свою активність і циркуляцію", - сказав Віктор Ляшко.

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Крім того, до весни має початись процес вакцинації населення.

"І плюс з'явиться вакцина і з кожним днем, з кожним місяцем усе більше людей буде щеплюватися проти коронавірусної хвороби і формувати імунітет, який поступово стане колективним. І ми забудемо про цю жахливу хворобу", - сказав Ляшко.

Раніше Ляшко повідомив, що введення локдауну в січні дозволить знизити кількість випадків зараження коронавірусом до 6-8 тисяч на день.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про продовження карантину до кінця з зими з посиленими обмеженнями у період 8-24 січня.

Водночас голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що, якщо ситуація з поширенням коронавірусу в Україні погіршиться, то посилені обмеження можуть запровадити раніше 8 січня. Уряд зможе обрати нову дату посилення карантину та попередити про це за 7 днів до введення.

Прогноз погоди
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