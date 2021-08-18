У найближчі 3 роки Україна зможе залучити до 2 млрд доларів у будівельну галузь: прогнози інвесторів

У найближчі 3 роки інвестиції в будівельну сферу України можуть скласти до 2 млрд доларів. Іноземних інвесторів цікавить насамперед створення нових заводів, участь у великих інфраструктурних проєктах та реалізація проєктів в сегментах комерційної та житлової нерухомості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента City One Development Валерія Кодецького.

За його словами, інвестиційний потенціал української будівельної галузі оцінюється щонайменше в 50 млрд доларів.

Експерт також зазначив, що за 5-7 років рівень інвестицій в українську будівельну галузь може скласти до 10 млрд доларів.

"Світовий бізнес схвально оцінює розпочаті реформи в будівельній сфері України. Проте головним інструментом вимірювання стане не номінальне реформування, а його реальна ефективність. Учасники Форуму прогнозують, що Україна у найближчі 3 роки здатна залучити до 2 млрд доларів з щорічною прогресією до 20%. Тобто вже за 5-7 років розмір іноземних інвестицій цілком реально збільшити до 10 млрд доларів на рік", - наголосив експерт.

Він також підкреслив, що одним із важливих напрямів розвитку вітчизняного девелопменту може стати переорієнтація бізнес-процесів на створення високотехнологічного замкненого циклу виробництва сучасного будівельного устаткування та матеріалів, які б відповідали світовим трендам в екобезпеці та енергоощадності.

"Завдяки іноземним партнерам вже протягом 10 років Україна може повністю забезпечити себе всім необхідним для розвитку будівельної сфери та здатна вийти на новий технологічний рівень. Мова йде насамперед про налагодження виробництва будівельних матеріалів завдяки впровадженню енергоощадних екологічних технологій", - сказав Кодецький.

Зза його словами, наразі понад 1 млн українців вимушені працювати на будівництві у країнах Східної Європи. Причому “чистий” заробіток будівельника залежно від кваліфікації в середньому на 30-40% більше, ніж в Україні. Він вважає, що зростання зарплат хоча б на третину може повернути до 200-300 тис. українців на внутрішній будівельний ринок.

Своєю чергою, керуюча партнерка об’єднання девелоперів житлової нерухомості RED Community Тетяна Шульга-Забєльська, зазначила, що світові бізнес-лідери майже одностайно вважають Україну однією з країн з найбільшим потенціалом розвитку, відтак - привабливою для довгострокових інвестицій.

За умови успішного завершення будівельної реформи, у 2022-2024 роках іноземні інвестиції в будівельну сферу України можуть зрости до 300-500 млн доларів, прогнозує вона.

Більшість інвестицій (понад 40%) припаде на розвиток масштабних проектів зі створення технопарків та потужностей для виробництва сучасних будівельних матеріалів. Близько 35% залучених коштів може піти на інфраструктурні об’єкти, і 25% інвестицій стосуватимуться безпосередньо проектів комерційної та житлової нерухомості, резюмують експерти.