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Найближчим часом до застосування будуть готові чотири вакцини від COVID-19, - ВООЗ

Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні на останньому етапі випробування перебуває 15 кандидатів на вакцину від коронавірусу. Всесвітня організація охорони здоров'я очікує, що найближчим часом до застосування будуть готовими 4 вакцини від COVID-19.

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Про це на спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН щодо боротьби з коронавірусом заявила виконавчий директор ВООЗ Сум'я Свамінатан.

За її словами, зараз на різних стадіях розробки загалом є близько 150 вакцин-кандидатів.

"Близько 50 з них проходять клінічні випробування, і, як ми бачили в останні тижні, щонайменше 15 з них на останньому етапі випробувань. Щонайменше 4 з цих вакцин будуть доступними до застосування найближчими місяцями, і ми очікуємо, що отримаємо інформацію про ще більшу кількість вакцин, які знаходять на стадії створення", - заявила виконавчий директор ВООЗ.

Однак, як наголосила Свамінатан, ВООЗ визначила поріг ефективності вакцини від коронавірусу в 70%.

"Досі ми бачили, що вакцини, які перебувають в розробці, перевищують цей рівень, і це дає нам надію", - додала вона.

Нагадаємо, у ВООЗ наголошували, що сама вакцина від коронавірусу не допоможе повернутися до нормального життя. В організації закликали дотримуватися протиепідемічних заходів.

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