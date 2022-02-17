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Блінкен про можливу провокацію РФ проти України: це може бути теракт або хіматака

Автор: Ілона Свиридова

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Російська Федерація може вдатися до провокації для вторгнення в Україну. Зокрема, інсценувати теракт або хімічну атаку на цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на засіданні Радбезу ООН.

За його словами, Росія має намір створити привід для нападу.

"Це може бути насильницька подія в Україні або кричуще звинувачення проти українського уряду, ми поки що не знаємо, що це буде. Це може бути сфабрикований теракт в Росії або будуть виявлені масові поховання. Це може бути інценований удар БПЛА проти цивільних або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може описати цю подію як етнічні чистки або геноцид", - зазначив Блінкен.

Він вважає, що після можливої провокації російська влада заявлятиме про необхідність реакції захисту російських громадян і росіян в Україні.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що Росія підвищує ставки у сьогоднішній агресії проти України.

До цього президент США Джо Байден сказав, що Росія може атакувати Україну в найближчі кілька днів, використавши "операцію під чужим прапором".

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