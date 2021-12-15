Блінкен перервав поїздку в Південно-Східну Азію через COVID-19 у журналіста

Держсекретар США Ентоні Блінкен прийняв рішення перервати поїздку по країнах Південно-Східної Азії. Це сталося після того, як у одного з супроводжуючих його делегацію журналіста виявили коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian .

"Журналіст, який супроводжував держсекретаря США Ентоні Блінкена в поїздці до Великобританії і Південно-Східної Азії, отримав позитивний результат тесту на COVID-19", - пише видання.

Позитивний тест був виявлений тільки у одного з 12 членів команди. Варто відзначити, що Блінкен, його високопоставлені колеги та інші представники преси отримали негативні результати тестів.

Через ситуацію, що склалася держсекретар США Ентоні Блінкен висловив жаль по телефону главі МЗС Таїланду, з яким у нього була запланована зустріч у четвер, і скасував поїздку.