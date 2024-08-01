Блинкен передал Ирану послание после убийства главаря ХАМАС, - CNN

Государственный секретарь США Энтони Блинкен передал через Катар послание Ирану. Вашингтон призывает Тегеран не реагировать на убийство главаря ХАМАС Исмаила Гании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Источник издания отметил, что Блинкен во время разговора с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани обратился к нему с просьбой. Госсекретарь США попросил передать послание Ирану и ливанской группировке "Хезболла".
По данным CNN, сообщения были направлены, чтобы снизить эскалацию на Ближнем Востоке. Блинкен призвал не реагировать на убийство лидера "Хезболлы" Фуада Шукра и главаря ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране.
Отмечается, что премьер-министр Катара согласился передать сообщение.
31 июля стало известно, что в Тегеране был убит главарь ХАМАС Исмаил Гания. Иран пригрозил, что ответит на убийство Гании.
В момент обстрела в здании, где был убит главарь ХАМАС, также находился лидер "Исламского джихада" Зиад ан-Накхала. Он не был целью атаки и выжил. Добавим, что оба лидера принимали участие в церемонии принесения присяги новым президентом Ирана.
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