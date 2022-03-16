Блінкен: незалежна Україна житиме довше, ніж Путін

"По-перше, буде Україна, незалежна Україна набагато довше, ніж буде Володимир Путін. Так чи інакше Україна буде, а Путіна в якийсь момент не буде",- сказав Блінкен.

Блінкен зазначив, що США зараз намагаються запобігти якомога більше смертей і руйнувань.

"Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань заподіює російська агресія за цей час, і саме над цим ми працюємо щосили, щоб обмежити, зупинити, покласти край війні вибору, яку веде Росія", - сказав Блінкен.

Блінкен сказав, що сподівається, що смерті і руйнувань можна буде покласти край "швидше раніше, ніж пізніше".