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Блінкен: незалежна Україна житиме довше, ніж Путін

Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж житиме президент РФ Володимир Путін. США продовжать підтримувати стримування російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"По-перше, буде Україна, незалежна Україна набагато довше, ніж буде Володимир Путін. Так чи інакше Україна буде, а Путіна в якийсь момент не буде",- сказав Блінкен.

Блінкен зазначив, що США зараз намагаються запобігти якомога більше смертей і руйнувань.

"Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань заподіює російська агресія за цей час, і саме над цим ми працюємо щосили, щоб обмежити, зупинити, покласти край війні вибору, яку веде Росія", - сказав Блінкен.

Блінкен сказав, що сподівається, що смерті і руйнувань можна буде покласти край "швидше раніше, ніж пізніше".

Війна Росії проти України триває 21-й день. Подробиці російської агресії і ситуація в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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