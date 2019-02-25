Блащак заявив про збільшення чисельності американських військ у Польщі

Міністр вважає, що збільшення військових США корисне для обох країн

Глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что в Польше увеличится численность американских войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, по словам министра увеличение военного контингента будет полезным и для польской, и для американской сторон. Для Вашингтона это будет означать реализацию одной из стратегических целей, то есть улучшение безопасности в регионе.

"Процесс увеличения численности войск Соединенных Штатов в Польше полезен и для Польши, и для США, потому что таким образом американцы достигают политической цели, которой является гарантирование безопасности", – сказал Блащак.

По сообщению газеты "Rzeczpospolita", американская сторона рассматривает размещения в городе Познань на западе Польши штаб-квартиры, которой должен управлять двух - или трехзвездочный генерал. Министр Блащак отметил, что все такие решения США будут полезными для целого региона и восточного фланга НАТО.

Ранее глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.

РБК-Украина писало, посол США в Польше Жоржет Мосбахер заявила, что США увеличит количество американских военнослужащих в Польше.