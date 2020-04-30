Бізнесмен Ярославський розповів про свій бізнес та боротьбу з коронавірусом

Фото: Олександр Ярославський (Настоящее время)

Ярославський підтвердив, що готовий вкласти в протидію COVID-19 понад $10 млн власних коштів

Український бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що його активну участь у протидії епідемії коронавіруса в Харківській області та надання допомоги харківським пенсіонерам, громадянська позиція, яка не передбачає жодних політичних цілей. Про це він розповів в ефірі міжнародного телеканалу "Настоящее время", передає РБК-Україна.

"Я чую, вже починаються розмови, що свою допомогу я буду конвертувати в голоси. Я гарантую всім, заявляю абсолютно точно: я в політику не піду, голоси мені не потрібні. Нехай залишать собі голоси - вони мені не потрібні. Мені, крім посмішок харків'ян, нічого не треба", - сказав бізнесмен.

Ярославський підтвердив, що готовий вкласти в протидію COVID-19 понад $10 млн власних коштів - на закупівлю ПЛР-тестів, медобладнання, та інші "антикоронавірусні" цілі.

Зараз бізнесмен зайнятий організацією сучасного центру вірусології в створюваному їм бізнес-парку "Екополіс ХТЗ".

"Я думаю, це будуть десятки мільйонів доларів. Подібний центр в Ухані коштував 44 мільйони доларів. Я не знаю, чи це такий же [центр] або краще, але, у всякому разі, він буде не гірше - це 100%. Ми вже працюємо над запуском. Сьогодні була велика нарада у мера", - додав він.

Відповідаючи на питання про мотиви допомоги Харкову у протистоянні епідемії коронавірусу, Ярославський зазначив, що в будь-якому випадку допомагав би рідного регіону.

"Тут вся моя родина: мама в Харкові, брат в Харкові, всі мої друзі в Харкові. Я як справжній харків'янин повинен допомогти своєму регіону. Ми всі від плоті і крові українці - я маю на увазі кола тих, кого знаю. Все зробили стану в Україні. Так чому ми не повинні допомогти своїй країні в цю скрутну хвилину? І кому як не нам звернутися до президента? Він звертається до всіх, також звернувся і до бізнесу. Я вважаю, що він правильно зробив, я вдячний йому за це. Навіть якби він не звернувся, я в будь-якому випадку допомагав би Харкову, як я йому завжди допомагаю", - пояснив Ярославський.

Крім цього, Ярославський розповів про нинішній розмір його статків.

"Свій стан я оцінюю в красуню дружину, п'ятьох чудових дітей, маму, брата, друзів - це мої класні статки. А гроші - це таке... Важливо, щоб людина була щаслива і радів життю - ось це безцінно. Повірте мені, я кайфую від життя", - підсумував бізнесмен.

Нагадаємо, телеканал "Теперішній Час" створено RFE/RL (Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода) за участю "Голосу Америки". RFE/RL - незалежна некомерційна медіакорпорація, яка фінансується грантами Конгресу США через Агентство з глобальних медіа (USAGM).

Раніше DCH Ярославського очолила рейтинг компаній, фінансово допомагають державі боротися з коронавірусом в Україні.