Бойцам "Азова" в рамках инициативы Ахметова передали аккумуляторы и средства связи на 20 млн гривен

Помощь оказана в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

"Сейчас передаем оборудование для обеспечения связи и автономные генераторы общей суммой 20 миллионов гривен. Мы очень хотим, чтобы ребятам это оборудование помогло налаживать связь между подразделениями. Мы будем всячески поддерживать "Азов", - сообщил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Бойцы благодарны за помощь: по их словам, автомобильные рации в дефиците. Так что техника сразу направится в район выполнения боевых действий в Бахмутский район.

В "Метинвест" также добавили: пытаются выходить напрямую на производителей техники, чтобы поставлять необходимое оборудование в кратчайшие сроки – ведь на рынке уже наблюдается дефицит нужного оборудования.

Напомним, с 24 февраля 2022 года "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт".

Кроме того, "Метинвест" передал бойцам почти 1 700 тепловизоров и 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн литров горючего.