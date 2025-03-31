Бойцы ССО взяли в плен двух россиян в Курской области (видео)

Операторы 6-го полка Сил специальных операций (ССО) провели успешную операцию на территории Курской области России, где взяли в плен двух российских военных.

Во время попытки штурма позиций Сил безопасности и обороны, российские войска попали в окружение специальных подразделений ССО, которые выполняли задачи на местности.

Воины полка "Рейнджер" сумели обойти противника и вступить с ним в контакт. В результате проведенных специальных действий были уничтожены несколько вражеских солдат, которые прятались в блиндаже.

Двое других российских военных, вынужденные сдаться, были взяты в плен.