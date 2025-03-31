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Бойцы ССО взяли в плен двух россиян в Курской области (видео)

Понедельник 31 марта 2025 12:14
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Бойцы ССО взяли в плен двух россиян в Курской области (видео) Фото: Воины ССО пленили россиян в Курской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Бойцы ССО взяли в плен двух российских военных в Курской области. Операция стала частью специальных действий для уничтожения вражеских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВС Украины.

Операторы 6-го полка Сил специальных операций (ССО) провели успешную операцию на территории Курской области России, где взяли в плен двух российских военных.

Во время попытки штурма позиций Сил безопасности и обороны, российские войска попали в окружение специальных подразделений ССО, которые выполняли задачи на местности.

Воины полка "Рейнджер" сумели обойти противника и вступить с ним в контакт. В результате проведенных специальных действий были уничтожены несколько вражеских солдат, которые прятались в блиндаже.

Двое других российских военных, вынужденные сдаться, были взяты в плен.

Операции ССО

Напомним, перед тем, бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

Также сообщалось, что воины 8-го полка ССО ВСУ также совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.

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