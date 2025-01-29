Бойцы ССО напали на россиян на Humvee и забросили 13 кг взрывчатки в блиндаж (видео)

Операторы Сил спецопераций (ССО) совершили налет и уничтожили позиции РФ на одном из самых горячих направлений. Во время операции обошлось без потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хортицкий ветер.
"Операторы отдельного полка имени князя Святослава Храброго обнаружили по меньшей мере четырех российских оккупантов, которые заняли блиндаж на бывшей позиции Сил обороны на одном из самых горячих оперативных направлений", - говорится в сообщении.
Украинские воины тщательно спланировали налет на позицию противника и уничтожение оккупантов, которые ее держали
"Группа ССО дерзко ворвалась вплотную к вражеской позиции на бронированном "Humvee". Операторы взяли выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 кг "семтекса".
"Мощный взрыв оставил на месте вражеского блиндажа только воронку и остатки российских оккупантов. После успешно проведенной операции группа ССО отошла в безопасное место без потерь", - добавили в ССО.
За сутки с 28 на 29 января, российские войска потеряли в боях на фронте 1670 солдат, систему реактивного залпового огня и 10 танков.
Добавим, что несмотря на значительные потери, в частности, Россия в 2024 году понесла рекордные потери - 430 790 солдат. Это число равняется численности почти 36 мотострелковых дивизий.
Отметим, что по данным президента Владимира Зеленского, ноябрь и декабрь были наиболее значимыми по количеству потерь РФ.
Интересно, что, по данным на конец ноября 2024 года, в самой России установили имена 80 973 оккупантов, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Большинство из них - добровольцы.
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