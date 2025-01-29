Бойцы ССО напали на россиян на Humvee и забросили 13 кг взрывчатки в блиндаж (видео)

Операторы Сил спецопераций (ССО) совершили налет и уничтожили позиции РФ на одном из самых горячих направлений. Во время операции обошлось без потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хортицкий ветер .

"Операторы отдельного полка имени князя Святослава Храброго обнаружили по меньшей мере четырех российских оккупантов, которые заняли блиндаж на бывшей позиции Сил обороны на одном из самых горячих оперативных направлений", - говорится в сообщении.

Украинские воины тщательно спланировали налет на позицию противника и уничтожение оккупантов, которые ее держали

"Группа ССО дерзко ворвалась вплотную к вражеской позиции на бронированном "Humvee". Операторы взяли выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 кг "семтекса".

"Мощный взрыв оставил на месте вражеского блиндажа только воронку и остатки российских оккупантов. После успешно проведенной операции группа ССО отошла в безопасное место без потерь", - добавили в ССО.