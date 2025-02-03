Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик Иван Болотов

Во время выполнения боевого задания погиб 24 летний летчик-истребитель Иван Болотов. Он почти три года защищал Украину от россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 831 бригаду тактической авиации в Facebook.
"С грустью сообщаем о невосполнимой утрате ... Не вернулся с боевого задания наш побратим, большой патриот своей страны - летчик-истребитель Воздушных Сил капитан Иван Болотов", - говорится в сообщении.
Болотову было 24 года, и когда говорят о нем, как о грамотном и опытном воине, который беспощадно бил оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта.
"Летчики не умирают, они навеки остаются в небе... Выражаем соболезнования родным Ивана, он погиб в бою, как Герой. Он останется для нас примером высокого мужества, несокрушимости и жажды победы", - сообщили в бригаде.
Ранее мы писали о том, что Андрей Пильщиков с позывным "Джус" погиб 25 августа 2023 года в Житомирской области. Трагедия произошла накануне Дня авиации Украины во время выполнения боевого задания. Тогда произошла авиакатастрофа, в результате которой столкнулись два учебно-боевых самолета L-39, погибли три пилота.
Также 26 августа, во время масштабной воздушной атаки России на Украину, погиб еще один выдающийся украинский летчик Алексей "Мунфиш" Месь. Он смог уничтожить три вражеские ракеты во время своего последнего боевого вылета.
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