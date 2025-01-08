Бился до последнего: стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в рукопашном бою с оккупантом

Дмитрий Масловский под позывным "Кобра", воин 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ, родился 7 ноября 1994 года в Любашевской громаде Одесской области, и всего за десять дней до своей гибели ему исполнилось 30 лет. Он был преданным воином, который боролся до конца, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Трудовое, Донецкая область.

Фото: Дмитрий Масловский(Любашевская община)

Боец ВСУ Дмитрий Масловский погиб в бою с оккупантами в Донецкой области

Согласно видеозаписи, которую сделали на месте боя, Дмитрий вступил в рукопашный бой с российским штурмовиком. Военный ВСУ проявил невероятную смелость: он вступил в бой с врагом, сначала бросив гранату через окно частного дома.

Однако, когда его попытки выбить противника не увенчались успехом, Дмитрий вырвал у врага автомат, а затем перешел к рукопашному бою, пытаясь нанести повреждения противнику ножом.

Во время боя российский солдат, которому удалось перехватить нож, не только нанес Дмитрию два удара, но и схватил его пальцы, чтобы тот не мог сопротивляться.

В конце боя Дмитрий, уже израненный, обратился к своему противнику, благодаря его за бой и прощаясь: "Дай я умру. Уходи, пожалуйста, я хочу уйти сам. Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире. Прощай".

Оккупантом оказался штурмовик 39-й гвардейской мотострелковой бригады Андрей Григорьев из Якутии.

8 января 2025 года побратим Дмитрия, солдат под позывным "Вицик", опубликовал в своем Telegram фото, на котором были изображены снаряды с надписью "За Кобру".

Фото: https://t.me/vitsikkkk