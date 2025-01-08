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Бился до последнего: стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в рукопашном бою с оккупантом

Украина, Среда 08 января 2025 12:45
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Бился до последнего: стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в рукопашном бою с оккупантом Фото: Дмитрий Масловский, воин 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ (https://t.me/vitsikkkk)
Автор: Владислава Ткаченко

Военный ВСУ Дмитрий Масловский погиб во время выполнения боевого задания, он вступил в рукопашный бой с российским штурмовиком из Якутии, который оказался его противником на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Любашевскую громаду.

Дмитрий Масловский под позывным "Кобра", воин 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ, родился 7 ноября 1994 года в Любашевской громаде Одесской области, и всего за десять дней до своей гибели ему исполнилось 30 лет. Он был преданным воином, который боролся до конца, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Трудовое, Донецкая область.

Бился до последнего: стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в рукопашном бою с оккупантом

Фото: Дмитрий Масловский(Любашевская община)

Боец ВСУ Дмитрий Масловский погиб в бою с оккупантами в Донецкой области

Согласно видеозаписи, которую сделали на месте боя, Дмитрий вступил в рукопашный бой с российским штурмовиком. Военный ВСУ проявил невероятную смелость: он вступил в бой с врагом, сначала бросив гранату через окно частного дома.

Однако, когда его попытки выбить противника не увенчались успехом, Дмитрий вырвал у врага автомат, а затем перешел к рукопашному бою, пытаясь нанести повреждения противнику ножом.

Во время боя российский солдат, которому удалось перехватить нож, не только нанес Дмитрию два удара, но и схватил его пальцы, чтобы тот не мог сопротивляться.

В конце боя Дмитрий, уже израненный, обратился к своему противнику, благодаря его за бой и прощаясь: "Дай я умру. Уходи, пожалуйста, я хочу уйти сам. Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире. Прощай".

Оккупантом оказался штурмовик 39-й гвардейской мотострелковой бригады Андрей Григорьев из Якутии.

8 января 2025 года побратим Дмитрия, солдат под позывным "Вицик", опубликовал в своем Telegram фото, на котором были изображены снаряды с надписью "За Кобру".

Бился до последнего: стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в рукопашном бою с оккупантом

Фото: https://t.me/vitsikkkk

Напомним, что на фронте, защищая Украину, погиб военнослужащий ВСУ, режиссер монтажа проекта "Реальная история" Олег Сарело.

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