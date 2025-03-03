Бил и заставлял есть фекалии. В Киеве мужчину будут судить за жестокое обращение с собакой

Что известно об издевательствах над животным и наказании киевлянина

В прокуратуре рассказали, что 30-летний мужчина жестоко "воспитывал" собаку за то, что она "справила нужду в коридоре".

Было установлено, что обвиняемый издевался над собакой породы той-терьер в присутствии 8-летней дочери. Якобы приучая 11-летнее животное к туалету, он бил ее и заставлял есть собственные фекалии.

"Ребенок, возмущенный действиями отца, снял все не видео, а ее мать впоследствии предоставила это видео как доказательство правоохранителям", - сообщили украинцам.

Отмечается, что после этого:

собаку изъяли у владельцев;

передали волонтерам, которые занимались здоровьем животного.

"Экспертиза показала, что в результате жестокого "воспитания" собака получила телесные повреждения подбородка и носа", - уточнили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева в отношении мужчины был направлен обвинительный акт в суд (по части 2 статьи 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего).

Такие действия могут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет (с конфискацией животного).

"Досудебное расследование проводили следователи Голосеевского управления полиции города Киева. Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.

В завершение украинцам напомнили, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.