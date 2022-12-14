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Битва за контроль над небом Украины набирает обороты после заявлений о Patriot, - СМИ

Фото: битва за контроль над небом Украины набирает обороты после заявлений о Patriot (howstuffworks.com)
Автор: Мария Кучерявец

Война за контроль над украинским небом приобретает новый поворот. В частности, после сообщений о возможной передаче Украине системы противоракетной обороны Patriot от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, прежде всего, американский лидер Джо Байден сначала должен одобрить поставки систем ПВО, о которых Украина давно просит союзников, чтобы защитить небо от российских атак ракетами и беспилотниками по мирным городам и объектам энергетической инфраструктуры.

"Это означало бы модернизацию существующей украинской противовоздушной обороны, которая снова заработала сегодня, когда российские беспилотники впервые через несколько недель нацелились на Киев", - пишет Bloomberg.

Хотя точных сроков возможного развертывания Patriot нет, и насколько они смогут защитить небо доподлинно пока не известно, издание замечает, что это все же "сигнализирует о новом этапе в противостоянии с президентом России Владимиром Путиным, который пытается заставить украинцев сдаться, погружая их дома в зимний холод и тьму".

"После унизительных военных отступлений на поле боя и из-за ударов беспилотников по аэродромам в тылу России, телевидение страны уделяет много внимания именно ударам по энергообъектам украинцев, считая это доказательством успеха вторжения", - говорится в материале Bloomberg.

Между тем, кремлевские чиновники повторяют риторику о том, что война, которую они "надеялись победить за несколько дней", все еще планируется, а опросы показывают, что все больше россиян не уверены в плане Кремля.

"НАТО также извлекает уроки, уделяя внимание совершенствованию своей противовоздушной и противоракетной обороны против тех нападений, которые Россия осуществила в Украине", - говорится в сообщении.

Впрочем, как пишет издание, существуют риски российской эскалации для преодоления усиленной украинской ПВО.

Как подытоживается в материале, на прошлой неделе Путин снова рассуждал об изменении ядерной доктрины. Но "Кремль был застигнут врасплох" решимостью США и Европы поддержать оборону Украины с момента, как диктатор начал свое вторжение.

Напомним, ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что системы Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны.

Добавим, что стало известно, что в США подтвердили намерение передать Украине системы Patriot. СМИ сообщают, что речь может идти об одной батарее ЗРК, она включает до восьми пусковых установок.

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