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"Битки" з США знову подорожчають

Автор: Вадим Добровольский

Американський аукціон страхових автомобілів Copart збільшив розмір своєї комісії, що стягується з покупців автомобілів. Крім того, зростуть тарифи на доставку електрокарів з США в Україну, куплених на страхових аукціонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Групу Автоексперти IAAI & Copart у Facebook.

Найбільш суттєво підвищення комісії на користь аукціону Copart, найбільшого в своєму роді в США, торкнеться тих українців, хто планує привезти собі недорогий автомобіль. Для машин ціною вище 4 тисяч доларів розмір комісії збільшився на 100-110 доларів як для тих, хто купує кілька машин на рік, так і для оптових покупців.

Для авто, які коштують 15 тисяч доларів і вище, виріс відсоток від ціни машини. Зазначимо, що за 2021 рік це вже не перше підвищення комісії аукціону.

Підвищення комісії пояснюється зростанням попиту на нові автомобілі в усьому світі, який автовиробники не можуть задовольнити через дефіцит напівпровідників. В результаті, відчувається брак нових машин в автосалонах, що тягне за собою зростання попиту на вживані авто і цін на них.

Крім того, компанії з доставки машин з США в Україну підвищують свої тарифи для електромобілів. Причина - побоювання загоряння батарей при транспортуванні.

Нагадаємо, стали відомі всі двигуни нової Skoda Fabia. Для нового покоління моделі запропоновано п'ять моторів - бензинові та дизельні.

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Автомобільний ринок