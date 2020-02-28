Біржова паніка через коронавірус призвела до втрат 5 трлн доларів

Світові ринки акцій продовжують падати під загрозою світової рецесії через поширення коронавірусу, завершуючи гірший тиждень після світової фінансової кризи 2008 року втратами 5 трлн доларів капіталізації. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс світових акцій MSCI World, який відстежує майже 50 країн, до п'ятниці, 28 лютого, впав майже на 10% за тиждень - найгірший показник з жовтня 2008 року.

Акції Уолл-стріт впали на 4,4% тільки в четвер. Індекси втратили 12% з моменту досягнення рекордного максимуму всього дев'ять днів тому.

Ціни на нафту знизилися до найнижчого рівня більш ніж за рік, впавши на 12% на цьому тижні, в той час як всі основні промислові метали впали на 3-6%.

Прибутковість захисних 10-річних держоблігацій США досягла рекордного мінімуму в 1,241%. Останній мінімум становив 1,247%.

Надії на те, що епідемія, яка почалася в Китаї наприкінці минулого року, закінчиться через кілька місяців і що економічна активність швидко повернеться до норми, розвіялися, оскільки число випадків у світі зросла.

"Найбільший ризик - це те, що відбувається зараз у Сполучених Штатах та інших великих країнах за межами Азії", - сказав глава SEI Investments по азіатським акцій Джон Лау.

У той же час підвищується ймовірність, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки в США в наступному місяці, а інші великі центральні банки наслідуватимуть їхній приклад, щоб спробувати позбавити економіку проблем і запобігти глобальний спад.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розглядає два найбільш ймовірні сценарії розвитку ситуації з коронавірусом Covid-19: з локалізацією хвороби на відносно обмеженій території і її подальше розповсюдження.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.