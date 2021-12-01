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У BioNTech заявили, що бустерне щеплення від COVID збільшує захист від штаму "Омікрон"

Автор: Валерія Поліщук

У компанії BioNTech заявили, що вакцина від коронавірусу забезпечує високий рівень захисту від нового штаму "Омікрон". При цьому вони підкреслили, що додаткове щеплення також збільшує захист від нового штаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Т24.

В той самий час керівник компанії BioNTech Угур Шахін закликав не боятися нового штаму коронавірусу.

"Не варто боятися нового штаму "Омікрон". Немає причин для паніки. Ми знаємо про велику кількість мутацій. Ми знаємо, що вакцина чинить меншу дію на цей штам, але захищає від тяжкого перебігу хвороби", - заявив він.

У BioNTech запевнили, що вакцинація забезпечує захист від коронавірусу на декількох рівнях: перший рівень - це антитіла, а другий - імунні клітини.

"Ми впевнені, що після третьої дози вакцини захист досить високий", - сказали в компанії.

Нагадаємо, BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового штаму COVID.

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